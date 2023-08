Nuovo parcheggio in via Pascoli

Un nuovo parcheggio da 256 posti a servizio del Parco del mare. Verrà realizzato in corrispondenza della fermata Pascoli del Metromare, tra via Poerio e via del Giglio. La giunta ha approvato lo studio di fattibilità. L’opera si inserisce tra quelle a supporto del trasporto rapido costiero, il Metromare. Il progetto prevede un investimento di 3,8 milioni di euro. I 256 posti auto saranno in gran parte collocati in una struttura prefabbricata ad unico livello fuori terra e in parte a raso nelle vicinanze. Le facciate saranno ricoperte da essenze vegetali rampicanti. Mentre sulla copertura saranno ricavate quattro aperture in modo da far sviluppare la chioma degli alberi.