Nuovo piano dell’arenile . Dopo gli ordini professionali al via tre incontri con i cittadini

Nuovo piano spiaggia: dopo l’incontro dell’altra sera tra amministrazione comunale e ordini professionali, annunciati tre incontri pubblici con la cittadinanza. Il primo oggi alle 17 per Rimini Nord, nella sala oratorio della parrocchia Santa Maria a Mare, in piazza Pascoli a Viserba. Martedì 30 gennaio, stesso orario, per Rimini Sud al palazzo del turismo di piazzale Fellini. Venerdì 9 febbrio alle 17 per i cittadini dell’area di San Giuliano Mare (qui la sede è da definire). Dopo la pubblicazione sul Bur e sul sito del Comuna, il 3 gennaio, son opartiti i termini per le osservazioni da parte dei cittadini, fino al 4 marzo. Obiettivi del nuovo strumento urbanistico rigenerare e innovare la spiaggia, in stretta relazione col Parco del Mare. "Accogliente, sicura, green e smart": sono i quattro ‘scenari’ della spiaggia del futuro individuati dal nuovo piano dell’arenile. Che punta al "miglioramento della qualità architettonica attraverso il rinnovamento delle strutture di spiaggia e l’alleggerimento delle superfici; aumento della fruibilità libera delle spiagge; mantenimento del numero e posizione di concessioni esistenti; incremento della permeabilità visiva e il potenziamento delle connessioni tra spiaggia e Parco del Mare; miglioramento della resilienza e della sostenibilità ambientale della fascia a mare".

Il piano prevede anche l’aumento delle spiagge libere, riducendo gli spazi di alcuni stabilimenti. Previsione contro la quale le categorie dei balneari hanno già annunciato osservazioni. "Il piano dell’arenile può davvero rappresentare un motore per l’innovazione della fascia turistica, nel solco di una spiaggia accogliente, sostenibile e inclusiva", afferma l’assessore al Demanio Roberta Frisoni.