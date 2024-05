Obiettivo Champions. Il Bologna a Torino

Il Bologna crede nella Champions. Stasera a Torino (fischio d’inizio alle 20.45) per i rossoblù ci sarà il primo degli ultimi quattro esami da qui alla fine del campionato. È l’anticipo della 35esima giornata. E ieri, in conferenza stampa, per la prima volta il tecnico Thiago Motta ha sdoganato l’obiettivo: "Abbiamo fatto la storia tornando in Europa, ora crediamoci. Manca poco, nessuno si aspettava di essere qui ma adesso che ci siamo proviamoci". Sul Torino: "Squadra scomoda, bene allenata, che prende pochi gol e che sa giocare a calcio". Parola al campo.