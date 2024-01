Oggi l’ultimo saluto a Corrado Piva

Oggi Cattolica si ritroverà nella chiesa di San Pio V (ore 15) per dare l’ultimo saluto a Corrado Piva, storico ex amministratore, deceduto a 68 anni dopo una lunga malattia. Tanti i ricordi ed i messaggi di cordoglio alla famiglia anche sul web. Ecco il ricordo del noto cardiologo Pierangelo Del Corso, amico di Piva ed anch’egli politico cattolichino: "Ci si conosceva da sempre e seppur con opinioni politiche diverse, lui proveniente dalla tradizione del Pci io da quella dei cattolici democristiani, ci siamo spesso incontrati – racconta Del Corso – dagli anni in cui abbiamo partecipato alle giunte guidate dal compianto Gianfranco Micucci, non ci siamo più persi di vista. Complice il carattere di Corrado Piva, aperto al confronto e l’intelligenza politica, abbiamo continuato a frequentarci, tanto che siamo arrivati a condividere ,in amicizia, un tratto della vita. Un’amicizia partita dalla politica , poi professionale ed infine un’amicizia umana che definirei bella. Corrado era un politico che veramente aveva una visione strategica dello sviluppo di Cattolica, unita ad un amore sincero per la sua città , tanto che spesso ripeteva che ‘non si può fare politica senza amare la propria città’. Nell’ultimo periodo con coraggio ha affrontato la malattia".