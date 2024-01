Olocausto e foibe, ecco le iniziative per non dimenticare

Giorno della Memoria e Giorno del Ricordo: definiti i programmi. Per commemorare le vittime dell’Olocausto il 27 gennaio alle 9,30 al cinema Astra proiezione del film ’L’isola in via degli uccelli’ di Soren Kragh – Jacobsen. Visione riservata alle classi primarie e secondarie di primo grado. Nel pomeriggio alla biblioteca Panzini proiezione del documentario ’Austerlitz’ di Sergej Loznitsa, in trodotto da Francesca Panozzo, sulle torture inflitte nel campo omonimo dalle SS e dalla Gestapo. In serata, alle 21 all’Astra, proiezione del film ìGli Invisibiliì, di Claus Räfle, in collaborazione con Associazione nazionale partigiani d’Italia di Bellaria Igea Marina. Per il Giorno del Ricordo per le vittime delle foibe, il 29 gennaio, all’Astra spettacolo teatrale ’Il Paradiso inaspettato’, a cura di Laboratorio Teatro Brescia. Replica riservata alle classi terze della scuola secondaria primo grado e alle classi dell’Istituto professionale Alberghiero Malatesta, distaccamento di Bellaria Igea Marina.