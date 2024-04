Omag-Mt, poker di addii. Saluta anche Caforio

Entra nel vivo il mercato della Omag-Mt San Giovanni, anche se per ora le giocatrici in uscita sono di più rispetto alle giocatrici in entrata. Ieri la società ha, infatti, ufficialmente salutato Alice Turco, dopo tre stagioni, palleggiatrice e regista, ed anche, piuttosto a sorpresa, Giorgia Caforio, il libero titolare, dopo 2 anni, regista difensiva tra le migliori della categoria, e poi Chiara Salvatori e Marina Giacomello, attaccanti che partivano dalla panchina.

"Queste straordinarie atlete non solo ci hanno stupito con la loro tecnica e professionalità – ha spiegato la società in un comunicato ufficiale –, ma ci hanno anche emozionato e dimostrato un legame incredibile con la squadra. La Consolini volley desidera ringraziarvi per il vostro straordinario impegno e vi augura il meglio per le vostre prossime avventure".

Il presidente Stefano Manconi annuncia: "Cercheremo subito valide sostitute, specie nel ruolo importantissimo di palleggiatrice e regista, e naturalmente poi nel ruolo difensivo di libero. Giorgia Caforio ha ricevuto un’importante offerta economica e non volevamo precluderle tale possibilità. Per le altre tre giocatrici si tratta di una nostra scelta tecnica sulla quale abbiamo ampiamente riflettuto. Posso assicurare i tifosi che siamo già molto attivi per trovare una degna sostituta. I nostri migliori auguri vanno anche alla altre tre giocatrici".

San Giovanni, dopo l’annuncio del nuovo coach Bellano, resta una piazza ambiziosa dove si coltiva sempre il sogno di A1 e dunque nelle prossime settimane non si escludono sorprese importanti provenienti dal mercato in entrata.

Luca Pizzagalli