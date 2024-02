Operatori a scuola di accoglienza

L’accoglienza passa – anche – per il turismo accessibile. Ha preso il via ieri il percorso formativo online In Emilia Romagna c’è una vacanza per me, rivolto a tutti gli operatori del settore. Si tratta di una serie di webinar che ha l’obiettivo di sensibilizzare gli operatori sui bisogni e sulle esigenze dei turisti con disabilità o in altre condizioni che richiedono attenzioni particolari, come allergie alimentari, donne in avanzato stato di gravidanza, neonati e così via. In questo modo si può migliorare la capacità di accoglienza. Le registrazioni dei webinar saranno rese poi disponibili sull’apposito canale YouTube della Regione Emilia Romagna.