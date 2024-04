Operazione spazza-biciclette

Scatta il ’repulisti’ in piazzale Cesare Battisti. A partire dal 29 aprile, l’amministrazione comunale ha in programma l’avvio delle operazioni di rimozione delle biciclette che saranno trovate parcheggiate al di fuori degli appositi spazi e delle rastrelliere. Si tratta di un’operazione necessaria per dare seguito ai lavori di riqualificazione del piazzale, al centro di una serie di interventi orientati a rendere sempre più accessibile e fruibile quello che rappresenta l’hub intermodale più grande e importante della città. A partire dal 29 aprile dunque tutte le biciclette in divieto di sosta e che saranno quindi lasciate negli spazi non idonei saranno periodicamente prelevate da addetti incaricati da Anthea per essere trasferite in due magazzini in via della Gazzella. Per i primi 15 giorni le biciclette saranno custodite dalla Polizia Locale di Rimini: i proprietari dovranno contattare il numero 0541 22666 e dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva fornendo una descrizione della bicicletta di cui si chiede la restituzione.Trascorsi i 15 giorni, le biciclette non reclamate saranno trasferite nel magazzino dell’ufficio economale del Comune. In questo caso i proprietari dovranno presentarsi all’ufficio con copia della sanzione per divieto di sosta notificata dalla Polizia Locale.