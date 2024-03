Ordine pubblico. Il Pd attacca la giunta in carica

"Negli ultimi giorni ci sono stati fatti preoccupanti per l’ordine pubblico. Un tentativo di rapina a Belverde e i vandali al Gelso Sport". A chiedere maggiore attenzione è il Pd di Bellaria. "Bisogna intervenire – dice Nerio Zanzini - ma occorre farlo su tutti i fronti: dai servizi di prevenzione e controllo alla qualità urbana, dalla scuola alle famiglie. Una città più vivibile è un posto più sicuro". Il Pd punta il dito contro l’intervento dell’onorevole leghista Morrone: "Sul tentativo di rapina è intervenuto criticando le sinistre, come se non ci fossero loro al governo da 15 anni. Ha affermato che ‘stiamo pagando le conseguenze del lassismo e dei fallimenti in tema di sicurezza imposti dlal sinistra’. Ma Belverde e Gelso sono state abbandonate in questi anni di centrodestra".