Panzini 160: seconda puntata al Palaturismo

Dopo la ’due giorni’ tra convegni e mostre a metà dicembre, e in attesa del Premio Panzini, arriva un altro appuntamento dedicato al ’poeta in bicicletta’. Nell’ambito di Panzini 160 al Palaturismo, il 17 febbraio, lo stesso weekend ricco di eventi dedicati a San Valentino, si tiene ’Riflessioni a più voci a 160 dalla nascita ’. Bellaria Igea Marina omaggia lo scrittore e critico con una serie di incontri di taglio scientifico-divulgativo. Programma prevede, a partire dalle 9,30: ’Sessione 2 Panzini nei primi anni Venti’ (Fulvio Gridelli). ’Alfredo Panzini: l’ultima semina nell’era senza pace’ (Bruno Mellarini). ’Panzini: finzioni del Risorgimento’ (Carlo Bondoni). ’Una lettura sociologica della Pulcella senza pulcellaggio’ (Paolo Ruffilli). ’Panzini e l’umorismo’ (Alessandro Scarsella). ’La conquista di Roma: Panzini al Mamiani. Conclusioni ’. Promosso da Comune in collaborazione con Biblioteca Panzini. Direzione scientifica di Alessandro Scarsella, dell’Università Cà Foscari di Venezia.

La settimana successiva, sabato 24 febbraio, al Palazzo dei congressi si terrà l’undicesima edizione del Premio Panzini, dedicato al bellariese che si è distinto nel proprio campo, lo scorso anno assegnato all’esterno della Lazio e della Nazionale Mattia Zaccagni.