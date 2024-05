Parte il dragaggio: ammiraglia in azione

Partiranno questa mattina i lavori di dragaggio al porto canale di Bellaria Igea Marina. Dalle baltimetrie fatte nei giorni scorsi, il volume e le condizioni dei depositi nel fondale del portocanale sono nelle stesse condizioni degli altri anni, per questo si procederà al dragaggio. In azione sempre l’Ammiraglia Cucco della flotta veneta dell’impresa La Dragaggi di Marghera, che in meno di una settimana completerà la pulizia. "L’obiettivo è di finire nella prima decade di maggio – dicono dal comune – per avviare la stagione estiva con il porto nelle migliori condizioni. I benefici del dragaggio si vedono di anno in anno. Sono sempre meno i volumi da movimentare".