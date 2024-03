Partiti i lavori per la nuova mensa

Una nuova mensa scolastica capace di diventare uno spazio polivalente al servizio di tutte le attività scolastiche. È stato allestito il cantiere per la realizzazione della nuova mensa scolastica dell’istituto comprensivo del capoluogo, in via Don Lorenzo Milani a Misano. Il progetto è finanziato con i fondi del Pnrr per l’intero importo di oltre un milione di euro. La struttura sarà ampia 450 metri quadri, posizionata all’interno dell’area che ospita una delle tre scuole primarie comunali, la scuola media, il nido e la cucina centralizzata che serve tutti gli istituti scolastici comunali.