Patto tra famiglie, scuola e istituzioni per combattere la violenza di genere

"La scuola ha una funzione essenziale nell’insegnamento della cultura del rispetto. Il modello da seguire, su una questione delicata come quella della violenza di genere, è sicuramente la collaborazione proficua tra istituzioni, magistratura, associazioni, forze dell’ordine e famiglie". Lo ha dichiarato Paola Frassinetti, sottosegretario all’Istruzione ed al Merito, intervenendo al convegno "A volte non è romantico. Le relazioni pericolose off e online" organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Rimini al liceo scientifico Einstein. Molti gli interventi, tra cui quelli della Annadomenica Gallucci, sostituto procuratore; Anna Bisulli, vice dirigente della squadra mobile e Roland Peluso, comandante del nucleo investigativo dei carabinieri. "E’ importante continuare a investire nelle nuove generazioni, aiutandole a comprendere cosa significa avere relazioni sane, basate sul rispetto – ha detto Gallucci – Grazie al Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli avvocati di Rimini per aver dato vita a questo bellissimo momento".