Pedalando per l’uguaglianza. Da Rimini a Bologna in risciò

Centotrentacinque chilometri di diritti per ’La Risciò’, la pedalata da Rimini a Bologna in sella da ieri fino a domani. L’obiettivo è quello di promuovere il discorso sulle disuguaglianze di genere. Un modo gioioso e colorato per sensibilizzare attraverso iniziative creative e partecipative, culminando in eventi su strada e attività di sensibilizzazione sul territorio. A organizzare l’evento Salvaciclisti Bologna, in collaborazione con Period Think Tank e sostenuti da vari comuni della regione.

La campagna è stata lanciata nel gennaio scorso ed è uscita su strada per la prima volta l’8 marzo, coinvolgendo associazioni e ciclisti in una pedalata cittadina attraverso i luoghi più importanti e simbolici delle lotte per i diritti delle donne in città. Ieri l’evento principale per il 2024 con la pedalata ’Rimini-Bologna in risciò’, inserito nelle manifestazioni principali della tappa emiliano-romagnola del Tour de France. Durante il percorso la carovana riceve il sostegno di vari comuni lungo la via Emilia. Cittadine, cittadini e associazioni del territorio partecipano attivamente, affiancandosi ai ciclisti in entrata e in un uscita dalle città. I ciclo amatori che sono partiti ieri da Rimini sono stati salutati dalla vicesindaca Chiara Bellini. Il risciò sarà accolto alla conclusione della tre giorni dal sindaco di Bologna Matteo Lepore in piazza Maggiore.

’La Risciò’ lotta contro la violenza di genere, le discriminazioni legate all’orientamento sessuale e quelle nel mondo del lavoro. "Pedaleremo su un risciò fucsia e saremo le migliori atlete del Tour de France -spiegano gli organizzatori della Risciò- Perché l’attivismo femminista è una forma di felicità condivisa e amore collettivo, per noi stesse e per la piena cittadinanza di ciascuno nel mondo".

fe. to.