Pennabilli in lutto per la scomparsa di Vincenza Riccardi

Avrebbe compiuto 93 anni lunedì, ma se ne è andata all’improvviso proprio poco prima. Il mondo dell’arte e della cultura riminese è in lutto per la perdita di Vincenza Riccardi Scassellati Sforzolini, storica dell’arte e prima donna ad avere diretto, fra il

1991 e il 1997, la Accademia di Belle Arti di Bologna. Vincenza era nata nel 1930 a Pennabilli, si è laureata in Lettere all’Università di Bologna, dove ha anche conseguito il diploma di perfezionamento in Storia dell’arte medievale e moderna. Dopo avere insegnato in alcuni licei classici e in Accademie di Belle Arti, è stata anche ispettore onorario per i Beni artistici e storici del Comune di Bologna. Vedova da qualche anno, la studiosa lascia tre figli. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio nella sua Pennabilli.

le.g.