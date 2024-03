Pensionato rapinato del Rolex in strada

Va a fare la spesa al mercato coperto, ma nella strada del ritorno viene ‘abbracciato’ da una rapinatrice che riesce a strappargli dal polso un prezioso Rolex Daytona. Vittima dell’aggressione un novantenne cattolichino che giovedì scorso, in via Verdi, è stato preso di mira da una coppia di malviventi fuggiti a bordo di un’auto con il ricco bottino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini e stanno dando la caccia agli autori del colpo. Al setaccio le telecamere di sorveglianza nella zona, alla ricerca di indizi utili che possano consentire l’identificazione dei fuggitivi. Giovedì mattina il pensionato era andato a fare la spesa al mercato coperto di Cattolica. Una volta fatti gli acquisti, ha caricato le buste della spesa in auto e si è diretto verso via Verdi.

Sceso dalla vettura, all’improvviso, la sua attenzione è stata richiamata da una donna che si è avvicinata a lui con una scusa, fingendo di conoscerlo. Una tecnica collaudata, utilizzata da molti scippatori per ‘agganciare’ le loro prede. La donna avrebbe infatti stretto l’uomo in un abbraccio. Il pensionato, spiazzato da quel gesto inaspettato, ha quindi cercato di scostarsi e di allontanarla, ma lei ha approfittato di quel momento per allungare la mano e strappare, con una mossa rapidissima, il lussuoso quadrante dal polso del novantenne. Dopo di che la donna è fuggita a piedi verso un’auto, dove a quanto pare la stava aspettando un complice con il motore accesso. La vettura è ripartita a tutta velocità sparendo nel nulla e lasciando l’anziano in stato confusionale nel mezzo della strada.

In suo aiuto sono accorsi immediatamente alcuni passati che hanno poi allertato i carabinieri, arrivati sul posto nel giro di pochi secondi. E’ stato richiesto anche l’intervento di un’ambulanza del 118, visto che l’anziano avrebbe riportato una leggera escoriazione alla mano che è stata medicata dal personale sanitario. I militari dell’Arma, raccolta la sua testimonianza, hanno fatto scattare immediatamente la caccia ai fuggitivi. Sono state acquisite le riprese delle telecamere di sorveglianza presenti nel centro di Cattolica e nell’area attorno al luogo in cui si è consumata la rapina. Il Rolex portato via dai malviventi avrebbe un valore di circa 40mila euro.

Proseguono nel frattempo le indagini sull’ondata di furti che nei giorni scorsi si è abbattuta sulla Regina. Diverse le ‘spaccate’ compiute soprattutto ai danni di bar, ristoranti e pasticcerie del centro cittadino, con danni ingenti a vetri e porte, ma bottini nella maggior parte dei casi miseri.

Lorenzo Muccioli