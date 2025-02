Per la squadra di Biavati c’è la Carrarese

Dopo aver battuto la Triestina terza della classe a domicilio, la Primavera del Rimini domani pomeriggio torna al ’Romeo Neri’ per affrontare la Carrarese. Un faccia a faccia nel centro della classifica con i toscani che sin qui hanno messo insieme un solo punticino in più rispetto alla squadra di mister Biavati. Una buona occasione per i biancorossi di scalare qualche altra posizione in classifica e issarsi nel gruppone delle big del girone A, con il Mantova al vertice.

Primavera 3. Girone A (16ª giornata): Arzignano Valchiampo-Mantova, Lecco-Vis Pesaro, Lumezzane-Virtus Verona, Pergolettese-Triestina, Pro Patria-Torres, Rimini-Carrarese.

Classifica: Mantova 29; Virtus Verona 25; Triestina, Lecco 24; Carrarese 23; Rimini 22; Pergolettese 21; Pro Patria 19; Lumezzane 15; Vis Pesaro, Arzignano Valchiampo 15; Torres 7