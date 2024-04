Per Piccioni arriva Bonaccini

Fabrizio Piccioni, sindaco uscente e candidato alle prossime amministrative con la lista Scegli Misano, lancia la campagna elettorale con al fianco il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. L’appuntamento è alle 18 all’hotel Savoia in via Repubblica. Con Piccioni si saranno tutti e sedici i candidati della lista. "Ci presentiamo ai misanesi – dice Piccioni - per condividere le linee programmatiche per lo sviluppo futuro del nostro territorio. Al mio fianco una squadra di cui vado particolarmente fiero con donne e uomini di varia esperienza sociale e professionale. Siamo felici che Bonaccini abbia scelto di essere ancora una volta presente, a conferma della vicinanza dimostrata durante tutto il suo mandato, e di poterlo sostenere come candidato capolista nord est alle elezioni europee".