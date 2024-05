Percuotere la mente, quanta bella musica

Svelato il programma della nuova edizione di Percuotere la Mente. Il 7 luglio al Teatro Galli sarà Ludovico Einaudi ad aprire alle 21.15 la rassegna, in programma a Rimini da luglio a novembre, e che vedrà tanti ospiti e appuntamenti tra la Corte degli Agostiniani e, appunto, il Galli. Il concept pensato quest’anno è delineato in un doppio percorso tra neo-classical e sperimentazioni. I due percorsi segnano dunque la nuova edizione della storica sezione della Sagra Musicale Malatestiana di Rimini, che quest’anno non accompagnerà solo l’estate come da tradizione, ma proporrà concerti e appuntamenti speciali fino all’autunno inoltrato.

Il primo percorso si snoda lungo cinque appuntamenti che caratterizzano un universo musicale dall’impronta neo-classical minimalista. Ecco gli artisti in cartellone: Ludovico Einaudi (7 luglio), l’omaggio a Ryuichi Sakamoto (8 luglio), Hania Rani (9 luglio) e la compagnia Oht, guidata dal regista Filippo Andreatta con due lavori di teatro musicale (30 e 31 ottobre).

Il secondo percorso segue strade contaminate da molteplici influenze, fra attraversamenti colti e popolari, sperimentazione acustica, elettronica e vocale, lirismo e suoni estremi. Qui gli artisti in programma sono: l’Eklectric Duo (23 luglio), John De Leo e la Grande Abarasse Orchestra (3 settembre), Fabrizio Bosso con Andrea Lucchi, Julian Oliver Mazzariello e Rimini Classica (27 settembre), per finire con la coppia composta da Teho Teardo e Blixa Bargeld (22 novembre).

Nel dettaglio i primi appuntamenti di Percuotere la Mente 2024. Ad aprire la rassegna il 7 luglio al teatro Galli ’In a Time Lapse’ con Il fascino della musica di Ludovico Einaudi non rispetta confini geografici, è conosciuta e ammirata ad ogni latitudine del mondo. Ad accompagnarlo Federico Mecozzi al violino e viola, Redi Hasa al violoncello e violoncello elettrico; Rocco Nigro alla fisarmonica, Alberto Fabris aò basso elettrico e basso synth, Sebastiano De Gennaro alle percussioni, Gianluca Mancini in live electronics e il polistrumentista Francesco.

L’8 luglio al Teatro Galli ci sarà l’omaggio a Ryuichi Sakamoto dopo la presentazione in anteprima alla 80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia Ponderosa, Mescalito Film e Nexo Digital presentano ’Ryuichi Sakamoto | Opus’, il film-testamento che racconta l’ultimo concerto del Maestro: una celebrazione della vita e del lavoro del leggendario compositore morto il 28 marzo 2023. A introdurre l’omaggio a Sakamoto, sarà la performance live di Davide Tura con Urgon Trio e Virgilio Ensemble. Il 9 luglio alla Corte degli Agostiniani la pianista, compositrice e cantante polacca, Hania Rani. Una musicista versatile con una vasta esperienza che spazia dalla musica classica al pop alternativo, alle colonne sonore per film e documentari, alle arti plastiche e installazioni sonore.

I concerti in programma per l’edizione 2024 di Percuotere la Mente inizieranno alle 21.15 e si svolgeranno tra il Teatro Galli di Piazza Cavour e alla Corte degli Agostiniani via Cairoli 42. Le prevendite per il concerto di Ludovico Einaudi saranno disponibilidal dal 28 maggio. Invece quelle per gli altri eventi dal 2 maggio online sul sito internet biglietteria.comune.rimini.it/home.aspx e dal giorno seguente anche al botteghino del Teatro Galli. Per informazioni e il programma completo della rassegna è possibile scrivere a biglietteria@teatrogalli.it, telefonadodo al numero 0541 793811 o visitando il portlae www.sagramusicalemalatestiana.it.