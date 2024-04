Piano urbanistico, folla all’incontro

Sala gremita per diventare protagonisti del futuro sviluppo urbanistico dlela città. Martedì sera si è svolto l’incontro pubblico ‘Riccione cambia’ dedicato al Pug, il Piano urbanistico generale a cui il Comune di Riccione sta lavorando. Hanno partecipato all’incontro oltre centocinquanta persone, in presenza e online, tra imprenditori, studenti, referenti del mondo ambientale, professionisti, albergatori, bagnini, insegnanti, giovani, esponenti del mondo della cultura, dello sport, del volontariato e del sociale, agricoltori, sindacati e altre categorie. "Una partecipazione così ampia e così eterogenea ci rende orgogliosi e mostra quanto sia importante per le cittadine e i cittadini di Riccione prendere parte alle politiche di trasformazione della città — dichiara la sindaca Daniela Angelini -. Viviamo in un mondo in rapidissima evoluzione e desideriamo che la comunità di Riccione sia al centro del dibattito del Piano".