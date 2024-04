Piazze invase dai tifosi interisti: "E domenica tutti a Milano..."

Cori e bandiere, fuochi d’artificio e fumogeni. Centinaia di tifosi riminesi dell’Inter lunedì hanno festeggiato in piazzale Fellini la conquista del 20simo scudetto e della seconda stella. E a Riccione la fede nerazzurra è stata più forte delle rivalità politiche: a festeggiare insieme lo scudetto alcuni consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza (Filippo Cupparoni del Pd , Marco De Pascale Lazzaro Righetti di Riccione 2030, Moreno Villa della lista Caldari e il capo di gabinetto Fabio Ubaldi), tutti in rigorosa divisa interista.

L’altra sera a Rimini, nonostante la pioggia battente, il popolo nerazzurro è sceso in strada, radunandosi – come da tradizione in piazzale Fellini – per brindare. Feste in strada ce ne sono state anche altrove in provincia, mentre nel frattempo centinaia di tifosi riminesi esultavano a Milano dopo aver assistito al derby a San Siro. "Siamo davvero troppo forti – sorride Andrea Tamagnini, presidente dell’Inter club di San Marino, che comprende anche i tifosi di Longiano e San Mauro Pascoli – A Milano eravamo una quarantina del club: ci siamo arrivati per miracolo, perché all’ultimo si è ammalato l’autista del pullman prenotato, e ci siamo dovuti arrangiare con dei minivan. Domenica torneremo a Milano in forze, circa 120 tifosi, per la partita contro il Torino e la vera e propria festa scudetto, che l’altra sera è stata contenuta a causa del maltempo". Ancora più nutrito il gruppo di tifosi sbarcati lunedì sera al Meazza con l’Inter club Cattolica, il più grande dell’Emilia Romagna e il terzo d’Italia con i suoi 2.620 soci, iscritti da varie regioni. "Da 5 anni seguiamo tutte le partite in casa e tutte le trasferte dell’Inter, anche all’estero – sorride il presidente Bruno Bacchiani – e mi sa che siamo gli unici a farlo. Non potevamo mancare al derby della seconda meritatissima stella. Eravamo alcune centinaia, e abbiamo festeggiato come pazzi sia allo stadio con i giocatori subito dopo la gara, sia per la strada". Ora Bacchiani e i suoi preparano la maxi festa, che si terrà domani a Cattolica: "Organizzeremo un corteo che partirà piazzale De Curtis alle 16,30 e arriverà in piazza Primo Maggio". Dettagli in via di definizione, di certo non mancheranno bandiere, tamburi e trombe da stadio. Poi "la festa domenica al Meazza nella partita contro il Torino – conclude Bacchiani – Andremo in oltre 250. Dopo la gara resteremo per la sfilata dei giocatori sul bus scoperto che attraverserà la città. Grazie, grande Inter".