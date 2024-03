Pioggia di soldi per il terriorio. Un aiuto agli enti e alle associazioni

L’intensa attività mutualistica di RivieraBanca si basa su valori fondanti. Per essere vicina alle realtà locali, ha creato tre Comitati Territoriali Soci, costituiti da persone che hanno a cuore il territorio. A loro è assegnato il ruolo di valutare le richieste di sostegno e di migliorare le relazioni dell’Istituto con il territorio.

"Per il 2024 - afferma il Presidente Fausto Caldari - il nostro bilancio prevede investimenti in mutualità per 2,5 milioni di euro, più del doppio rispetto al 2023. Gli utili ottenuti in un particolare periodo ce lo consentono, lo Statuto ce lo impone e, non dovendo distribuire dividendi, diventa forte l’esigenza di restituire al territorio ciò che dal territorio otteniamo, rispettando la nostra missione cooperativa. Nella prima riunione del 2024, i Comitati Soci hanno esaminato circa 100 richieste, per un totale di oltre 300 mila euro, da distribuire nelle varie aree di competenza e per soddisfare le varie necessità. Per fare qualche esempio - prosegue il presidente – per la Salute i Comitati hanno approvato il sostegno ad ASL Romagna per l’acquisto di un importante ecografo da destinare al centro di chirurgia della spalla. All’Associazione Aovam di Novafeltria è stato dato un contributo per l’acquisto di un macchinario specifico all’ospedale, utile ai malati oncologici. Abbiamo instaurato un’importante sinergia con la Diocesi di Rimini per

iniziative religiose rivolte alla Comunità. In ambito sportivo, siamo vicino alle attività promosse dalla Polisportiva Riccione e alla marignanese Polisportiva Consolini, all’evento ciclistico Gran Fondo degli Squali che coinvolge vari Comuni e attività

turistiche tra Romagna e Marche. Operiamo il rispetto dell’ambiente, in linea con i nostri valori Esg, siamo Partner UNI.Rimini e del Polo Tencologico. Sosteniamo Korus Partners di Pesaro per iniziative volte a favorire la Cultura d’Impresa, tra le quali un calendario di eventi sul tema dell’Intelligenza Artificiale. L’attività mutualistica di RivieraBanca trova inoltre una sostanziale conferma in numerose altre iniziative sociali e imprenditoriali a vantaggio di imprese e famiglie".