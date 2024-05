"Più semplice assumere un lavoratore"

Il segretario di Stato al Lavoro, Teodoro Lonfernini ha presentato alla Commissione per il lavoro, alle associazioni di categoria e ai sindacati le principali novità introdotte per la realizzazione e l’attivazione di alcuni importanti strumenti in materia di politiche attive e formazione che vanno a concludere il progetto di riforma dell’Ufficio del lavoro e del sistema in ambito di incontro domanda/offerta, formazione e politiche attive. "E’ stato un percorso lungo, che ha compreso interventi normativi e organizzativi – spiega Lonfernini : ma oggi siamo di fronte ad una serie di risultati indiscutibili, ad

una semplificazione unica e ad un efficientamento degli uffici che rende la nostra struttura moderna e funzionale”. La nuova legge ha portato "alla velocizzazione del sistema di assunzione dei lavoratori che diventa di fatto immediata, salvo una successiva verifica degli uffici e alla liberalizzazione del mercato del lavoro sostenuta da un sistema di monitoraggio puntuale su tassi di disoccupazione generale o specifici". Poi c’è il decreto che ha riformato il sistema delle politiche attive, "ha diversificato le tipologie di attività formative e interventi di sostegno, a seconda delle caratteristiche e fabbisogni del disoccupato. La riforma delle liste di avviamento al lavoro ha portato ad una nuova

categorizzazione basatasull’analisi delle competenze degli iscritti riconosciute a livello europeo, con l’obiettivo di avere una profilazione più puntuale dei candidati". Interventi che, affiancati dalla riforma del nuovo Ufficio per il lavoro e le politiche attive, "che ha riunificato in un unico ufficio tutte le funzioni relative al lavoro che prima erano suddivise in tre diversi uffici, ha migliorato in maniera determinante l’efficienza del servizio".