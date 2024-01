Più volte arrestato ed espulso dall’Italia: spacciatore beccato di nuovo dai vigili

Più volte denunciato e arrestato, era stato anche espulso. A novembre per lui, uno spacciatore albanese di 47 anni, erano di nuovo scattate le manette perché era tornato in Italia nonostante fosse stato esplulso. Ma il pusher è già tornato in libertà e continua a spacciare. L’altra notte gli agenti della polizia locale l’hanno beccato poco dopo le 4 a Rivazzurra, all’altezza del bagno 20. I vigili l’hanno notato mentre confabulava in spiaggia con due giovani, e sono intervenuti. Alla vista delle divise lo spacciatore ha cercato così di disfarsi di un calzino lanciandolo in spiaggia. Dentro, nel calzino, c’erano 4 dosi di cocaina. Durante la perquisizione i vigili hanno trovato nel giaccone dello spacciatore 290 euro, ritenuto frutto del ’lavoro’ di pusher. Per l’albanese sono scattate di nuovo le manette ed è comparso ieri davanti al giudice per la direttissima.