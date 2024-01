Pizzolante: "Con Cecchetto una Perla verde da serie A"

Con occhio critico, a tratti pungente e sarcastico come sempre, anche l’ex onorevole riccionese Sergio Pizzolante prende posizione sugli attacchi sferrati da Linus, direttore artistico di Radio Deejay, a Claudio Cecchetto, ambasciatore di Visit Romagna e ormai anche di Riccione. "A me – scrive Pizzolante sui social – Linus è sempre sembrato un Cecchetto minore. So da tempo che si detestano. Dopo che Linus ha dato del ‘fesso’ a Cecchetto lo sanno tutti. Linus con la sua Radio Deejay, che era la radio di Cecchetto, ha imperversato nell’estate musicale di Riccione per tanti anni. Viale Ceccarini poteva tranquillamente chiamarsi Via Radio Deejay, ormai. Ma Riccione è la città di Cecchetto". E puntualizza: "Di Cecchetto non di Linus. Meglio, di Cecchetto e di Linus. Ma quella di Cecchetto era serie A, con partecipazione in Champions League: Aquafan, 883, Jovanotti, Fiorello. Quella di Linus, una autocelebrazione di Linus. Serie B". Continua: "Il direttore artistico di Radio Deejay dice, o almeno si capisce che vuol dire quello, che Cecchetto è stato ‘fesso’ a non nominarlo nella trasmissione su Rai1. La trasmissione è stato un flop, sembra dire Linus, per forza, non mi ha nominato, quindi è un ‘fesso’".