Poligono ‘occupato’ dalle esercitazioni

Divieto di trekking e pascolo nell’area del poligono militare che interessa una gran parte del Parco Sasso Simone e Simoncello. L’ordinanza di sgombero per lo svolgimento di esercitazioni, da parte dell’Esercito, è stata pubblicata nell’albo pretorio del comune di Pennabilli. "Sono ordinanze che si ripetono con una certa regolarità", spiega il sindaco Mauro Giannini. Le esercitazioni andranno avanti per quasi tutto settembre, weekend esclusi. "Il sabato e la domenica – commenta anche Lino Gobbi, presidente del parco Sasso Simone e Simoncello – le esercitazioni non vengono svolte ed è consentito fare attività di trekking e pascolo per gli allevatori".