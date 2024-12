Presepe di sabbia, torna l’attrazione

Dopo l’avvio del palinsesto BIM Christmas 2024, a Bellaria Igea Marina s’alza il sipario anche sull’atteso Presepe di Sabbia, che va ad impreziosire ulteriormente l’offerta della città in occasione delle festività di fine anno. Appuntamento fissato per sabato 7 dicembre alle 16.30, quando sulla spiaggia di Igea Marina - viale Pinzon, altezza bagni 76/77 - verrà inaugurata questa monumentale rappresentazione della Natività, realizzata dalle sapienti mani degli artisti di Arenas Posibles, provenienti da Spagna e Slovenia. Il Presepe di Sabbia sarà fruibile gratuitamente ogni fine settimana sino al 21 dicembre in orario 9.00-19.00.