Primo maggio, festa in Riviera

Primo maggio anteprima di bella stagione (si spera) in tutta la Riviera con eventi all’aria aperta. A Rimini torna il Marecchia Dream Fest che oggi entra nel suo vivo. La casa dei ’Dreamers’ è il Parco XXV Aprile, pronto ad accogliere artisti emergenti e musicisti di fama internazionale. Appuntamento per il Concertone del Primo Maggio oggi dalle 11 con Camilla e i bomboloni alla crema, Cumbia Poder, Filippo Malatesta e tanti altri artisti che saliranno sul palco del parco. Non solo musica, i visitatori del villaggio dei ’Dreamers’ potranno anche godere di una vasta offerta enogastronomica grazie a decine di postazioni gourmet. Riccione festeggia la giornata dei lavoratori con una riflessione sull’argomento e tanta musica . Con ’Primo maggio oltre la festa’ alle 16 al Palazzo del turismo si aprirà un dibattito sul lavoro presieduto dall’assessore regionale Colla e lo scrittore La Stella. Spazio ai concerti con i Modena City Ramblers che saliranno sul palco all’esterno dello stesso palazzo alle 18. A Misano sarà invece lo sport a fare da padrone. Bici in spalla per ’La pedalata del campione’, partenza dall’hotel Onda Marina per un giro panoramico fino a Gabicce. Ospite speciale il commentatore ciclistico Rai Davide Cassani.