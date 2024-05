Pullè: "La ciclabile sul lato sbagliato"

La nuova ciclabile al porto non convince affatto le civiche. Lo spostamento del percorso su viale Bellini, eliminando quello su viale Parini, per Fabrizio Pullè diviene un errore. "Se la ciclabile del porto deve essere collegata a quella che percorre il Rio Melo a fianco del Parco degli Olivetani (già presente), perché allora spostarla sul lato nord del canale, quando già esisteva sul lato sud? In pratica, la nuova ciclabile dovrà bucare’ il sottopasso del porto, attraversare il Rio Melo, e ritornare sul lato sud per ricollegarsi con la ciclabile attuale". A non piacere è anche come è stato progettato il percorso nella nuova parte di porto riqualificata. "Spostare la ciclabile ‘in basso’, più verso l’acqua, senza progettare uno straccio di continuazione del percorso ciclabile sotto il ponte di viale Dante e sotto quello di via D’Annunzio, non ha alcun senso".