Pusher nasconde la cocaina nella siepe. Arrestato 22enne

È stato arrestato in flagranza per l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 22enne dell’Est Europa che è stato pizzicato ieri dai carabinieri a Marina Centro dove era stato segnalato a bordo di un monopattino intento a fare la spola da una siepe in particolare e per più volte in un giorno. Ecco perché domenica pomeriggio i carabinieri si sono appostati nella zona indicata e hanno visto il 22enne in monopattino raccogliere un calzino tra la siepe. In quel momento il 22enne è stato subito controllato e trovato in possesso di 53 dosi di cocaina per un peso complessivo di 28 grammi. Il pusher è stato quindi arrestato dai carabinieri e processato ieri con rito direttissimo.