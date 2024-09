Quando il gossip non è Autentico

La burrasca dei giorni scorsi è servita a fare le prove generali. E’ stato un ‘Autentico’ weekend invernale, ma si è tradotto in un’anteprima di quella che sarà la prossima stagione del locale più chiacchierato del ‘salotto’ riccionese. Da settimane, infatti, nel quadrilatero di viale Ceccarini non si parla d’altro. Quando riapre il ristorante che ha segnato la vita mondana degli ultimi inverni? Ma soprattutto chi lo gestirà? Per avere delle risposte abbiamo cercato la versione originale, quella dei tre soci che, dopo aver lanciano lo Chalet del mar, hanno consolidato una formula di successo con ‘Autentico’. A Tommy Montebelli, che del team è il motore artistico, spetta il compito di tracciare la rotta per i prossimi mesi. "La data di apertura è già stata definita: il 18 ottobre si torna in pista. Stiamo ancora lavorando alle novità che vogliamo inserire a un format collaudato". Bocche cucite, solo qualche anticipazione sul menù artistico. "Il venerdì sarà una serata dove è protagonista il pubblico, con spettacoli e performance. Il sabato, invece, avrà un taglio più elegante e glamour". Anche il menù è in progress: "Il pesce sarà sempre al centro della nostra offerta gastronomica, materie prime semplici in chiave gourmet", conclude Tommy Montebelli, che nell’impresa è affiancato dai soci Luca Drelli e Marco Montebelli. Ed è proprio quest’ultimo a mettere la parola fine ai rumors che circolano su un possibile passaggio di mano al timone dell’Autentico. "Si tratta di voci prive di fondamento. Succede a locali come i nostri, che fanno parlare e sono al centro dell’attenzione, e quindi anche dei pettegolezzi. Non è la prima volta che accade, e la cosa tutto sommato ci fa piacere. Significa che Autentico funziona e le proposte di corteggiamento non possono che essere gradite". Eppure sembra che questa volta si sia andati oltre i ‘convenevoli’. "Probabilmente qualcuno si è divertito ad alimentare certe voci, ma in affari le chiacchiere stanno a zero – conclude Marco Montebelli – Contano la serietà e i documenti ufficiali, il resto lo lasciamo al gossip da bar".