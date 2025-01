Quando l’impossibile accade... a teatro

Una storia in cui l’impossibile accade. Con ‘Streghe’ di Progetto Gg si apre domenica (ore 17) al cinema teatro Astra il programma di spettacoli pensato per i più piccoli. Un cartellone speciale, curato da Alex Gabellini, che spazia dalla narrazione per attrici e pupazzi al Teatro di figura, dalla giocoleria alle suggestioni del teatro disegnato. Con la regia di Francesca Grisenti e Consuelo Ghiretti, scene e pupazzi di Ilaria e Donatello Galloni, Streghe è uno spettacolo liberamente ispirato all’opera letteraria di Roald Dahl che attraverso il teatro di narrazione e quello di figura guarda all’impossibile, ed esplora alcune tematiche fondamentali dell’infanzia: l’incontro con le paure, ma anche la forza del fare, l’istinto del creare. info@teatroastrabim.it – tel. 351 53 65 686.