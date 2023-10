Quando Naufragare diventa un successo

Si è chiusa la terza edizione di Naufragare, la summer school di Bellaria Film Festival dedicata al cinema d’autore e organizzata dalla start-up di cinema Approdi in collaborazione con l’associazione 4Terzi Aps. Sono stati nove giorni di scuola di cinema a ritmi intensivi per dodici ragazzi e ragazze provenienti da diverse regioni d’Italia. Un percorso fatto di workshop, talk, incontri e pratica cinematografica che si sono svolti in diverse location: dalla biblioteca comunale Alfredo Panzini, allo spazio del Pensatoio, centro di cinema all’interno del parco Panzini, alle vie e piazze.