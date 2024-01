Quelle donne senza età: "Vecchia sarai tu!"

Un viaggio alla scoperta di come oggi tre donne vivono la loro età e l’avanzare inesorabile del tempo. Chi rifiuta di invecchiare per sentirsi ancora giovane, chi da vecchia subisce la tirannia dell’invecchiare bene e chi giovane lo è davvero, ma si sente già vecchia. Un tema, quello delle donne che a volte sembrano quasi non avere il diritto di invecchiare’, che Antonella Questa porta in scena oggi al Teatro Rosaspina di Montescudo (sipario alle 18) con Vecchia sarai tu! Uno spettacolo comico nato quasi per esorcizzare la paura di invecchiare e che ci regala un altro punto di vista. Perché, come sosteneva Rita Levi Montalcini, "non è importante aggiungere anni, ma vita agli anni".

Tre generazioni a confronto offrono un ritratto amaro e al tempo stesso divertente sullo scorrere del tempo. C’è nonna Armida, che è chiusa in ospizio contro la propria volontà e determinata a tornare alla vita di sempre. E poi sua nuora Sabine, impegnata a fermare il tempo sul proprio corpo, e la nipote Monica, ossessionata dallo scorrere veloce dei giorni, che non le permette di vivere appieno la vita. Uno spettacolo che con leggerezza e sensibilità porta a riflettere su quanto la vecchiaia possa in fondo anche essere un dono, e regalare ancora tanti momenti ricchi e belli. Scritto e interpretato da Antonella Questa e Francesco Brandi – che ne cura anche la regia – lo spettacolo si avvale delle coreografie di Magali B. di ’Compagnie Madeleine&Alfred’ e, per le luci, di Carolina Agostini.

Antonella Questa vive e lavora tra l’Italia e la Francia (è nata a Torino da padre ligure e madre francese), vanta una lunga esperienza nel teatro. In televisione tra l’altro è stata tra i protagonisti della Fattoria dei comici, programma di Serena Dandini. Per l’Italia traduce e promuove testi di drammaturgia contemporanea francese, come autrice e regista ha scritto e diretto anche cortometraggi comici. L’attrice si definisce "una donna che ha superato i 50 anni e punta convinta ai 100, orgogliosamente femminista, molto curiosa, divoratrice di libri e che non possiede una tv dal 1994".

Rosalba Corti