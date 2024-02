Rachele Consolini e il dono della voce

Conosciuta per il suo speciale genere, la Christian Music, ossia musica d’ispirazione cristiana, Rachele Consolini, leader della band musicale Ra.Dio.Luce, torna a Riccione con il suo gruppo. La cantautrice, conosciuta anche all’estero, sabato dalle 15 alle 18, su iniziativa del Punto Giovane, nella sede di viale Bramante 2 (all’angolo con viale Torino, zona terme), terrà un workshop gratuito sul tema Il dono della voce. Si lavorerà sul canto, ma in particolare sulla tecnica vocale. L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che amano il canto. Per chi lo desidera domenica la Consolini e la sua band, assieme a chi prenderà parte all’iniziativa, animerà la messa delle 11 nella chiesa Gesù Redentore, in viale Dante, zona Alba.