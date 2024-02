Raddoppiano i gruppi di lettura

Raddoppiano a Coriano i gruppi di lettura per bambini e ragazzi alla biblioteca comunale Battarra. Il 20 febbraio farà il suo esordio il ‘Book Club’, un gruppo di lettura per bambini tra gli 8 e i 10 anni. L’iniziativa è mirata ad una nuova fascia d’età, dopo quella già attiva da tempo e rivolta ai ragazzini tra gli 11 e i 14 anni. Si tratta di esperienze che si svolgono in maniera divertente e giocosa per stimolare i più piccoli a leggere e raccontare assieme ai compagni e ad una esperta bibliotecaria, impressioni e sensazioni. Sempre martedì 20 febbraio tornano a riunirsi ‘Gli Insoliti lettori’, gruppo di lettura per adulti per stimolare riflessioni.