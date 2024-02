Raffica di blackout scatena le proteste

Riccione al buio. Da giorni ormai vengono segnalati blackout notturni in alcune zona della città. In particolar modo si tratta dell’area attorno al parco, inclusa l’illuminazione pubblica interna all’area verde. Altra zona dove il buio è ormai una costante è quella di viale Limentani. Nella zona parco la luce va e viene. Per chi si trova a passeggiare la sera nel parco o nelle zone vicine, è un problema anche di sicurezza. Negli ultimi dieci giorni, lamentano i residenti che vivono a nell’area, sono state più le sere con le luci spente che quelle illuminate. Una costante che ha portato il Comune a chiedere spiegazioni alla società che gestisce la pubblica illuminazione, la City green life. E’ questa l’azienda che ha avuto dal Comune l’appalto per i prossimi anni, grazie a un progetto che prevede una riqualificazione complessiva dei corpi illuminanti e della rete per farla diventare più performante ed economica.

In effetti in bolletta il Comune sta vedendo i vantaggi, ma in alcune zone della città qualcosa non sta andando per il verso giusto. "Abbiamo chiesto un confronto all’azienda - premette l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola - per cerare di capire il problema che sta originando i blackout in zona". Il problema dei lampioni spenti al momento resta un piccolo giallo. Infatti "stando alle verifiche fate sui vari contatori dell’illuminazione pubblica non vi sono problemi. E’ tutto a posto". Con il sole alto tutto è nella norma, ma quando scende la sera le luci dei lampioni non ai attivano."Potrebbe essere un problema originato da un cantiere che insiste nella zona". Le indagini sono appena partite per cercare di capire quale allaccio di cantiere può provocare lo spegnimento della pubblica illuminazione. L’altra zona al buio è quella id via Limentani e zona limitrofe, tra cui viale Righi. Anche qui con la sera cala il buio.

"Qui la causa è nota. Si è verificato un guasto sulla linea - prosegue l’assessore Imola -. La ditta ha trovato un cavo che era gravemente danneggiato per l’usura. In queste condizioni non è possibile avere attiva la linea per l’illuminazione pubblica. Ma il pezzo da sostituire è già stato ordinato e deve arrivare". Non appena il nuovo cavo arriverà, gli operai apriranno il cantiere per la sostituzione di quello vecchio. Poi tornerà la luce anche nella zona di via Limentani.

Andrea Oliva