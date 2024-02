Razzia nel parcheggio. Ladri in fuga dopo il colpo investono un carabiniere

Due predoni di auto, un uomo e una donna, pronti a fare razzia all’interno dei veicoli parcheggiati, dopo aver mandato in mille pezzi il finestrino. Sono stati pizzicati ieri mattina nel parcheggio di Oltremare, a Riccione, e nella fuga hanno colpito di striscio un carabiniere in borghese che insieme ad un collega stava cercando di fermarli. Dopo una ricerca durata circa un quarto d’ora, i militari dell’Arma sono riusciti a intercettarli nelle strade di Rimini. In manette è così finito un 40enne italiano insieme ad una donna straniera. Entrambi questa mattina saranno accompagnati in tribunale a Rimini per l’udienza di convalida e il processo per diretissima. L’accusa provvisoria è quella di furto, alla quale potrebbe aggiungersi le lesioni personali a pubblico ufficiale.

L’allarme è scattato attorno alle 10.30 nel parcheggio dell’Oltremare Theatre dov’era in corso una convention di ristoratori. I due malviventi, stando ad una prima ricostruzione, si sono avvicinati ad una macchina posteggiata nell’area di sosta e con una mossa rapidissima hanno rotto un finestrino. Probabilmente il loro intento era quello di frugare all’interno alla ricerca di qualcosa di valore. Però gli è andata male, perchè proprio in quel momento sono stati notati da due carabinieri in borghese. I militari si sono avvicinati, intimando al 40enne e alla donna di fermarsi. La coppia a quel punto si è diretta in fretta e furia verso un’auto. Saliti a bordo, hanno ingranato la marcia e sono partiti a tutta velocità. Uno dei carabinieri, nella concitazione del momento, è stato urtato di striscio ed è finito a terra, sull’asfalto. È rimasto ferito in maniera lieve, riuscendo comunque a rialzarsi da solo: in seguito è stato accompagnato in pronto soccorso per accertamenti.

La coppia di ladri è fuggita in direzione di Rimini, ma nel frattempo sono scattate le ricerche ad opera dei militari dell’Arma. Alle pattuglie dei carabinieri non ci è voluto molto per rintracciare i fuggitivi, che sono stati sorpresi dopo circa un quarto d’ora in territorio di Rimini. Completati gli accertamenti di rito, entrambi sono stati dichiarati in arresto.

Sono ora in corso delle verifiche sui loro precedenti per capire se l’uomo e la donna possano essere in qualche modo collegati ad altri furti ai danni delle auto in sosta avvenuti nel Riminese nel corso delle ultime settimane. Oggi compariranno in tribunale per l’udienza di convalida.