Rds accende l’estate di Rimini. La piazza diventa una disco

L’estate riminese si accende ancora una volta con Rds loves Rimini, in scena da venerdì fino al 13 luglio in piazzale Kennedy. Dieci giorni di dirette radio, dj set e il grande live degli Eifell 65 l’11 luglio. La manifestazione propone un ricco programma di appuntamenti pronti a portare il divertimento a due passi dal mare. Le dirette radiofoniche vedranno protagoniste le voci di Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini, ormai volti affezionati delle estati riminesi, che trasmetteranno live venerdì e sabato e poi dal 7 al 12 luglio, dalle 15 alle 19, raccontando la vita della vacanza al mare, gli eventi e le esperienze da vivere in Riviera. L’animazione serale trasformerà ogni sera piazzale Kennedy in una vera e propria discoteca a cielo aperto a partire dalle 22. In settimana è la volta dei dj set firmati Rds per continuare a ballare dopo il tramonto, mentre nei weekend spazio alla musica con le hit più amate, dagli anni ‘90 ad oggi.

I dj set che faranno ballare tutta la piazza avranno come protagonisti Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. L’evento clou è invece quello di venerdì 11 luglio (dalle 22) con gli Eiffel 65 in concerto. Il gruppo che ha conquistato le classifiche mondiali con i loro successi intramontabili, da “Blue (Da Ba Dee)” a “Move Your Body”, tornerà a far scatenare il pubblico riminese, trasformando la zona mare in una festa indimenticabile. Un appuntamento che tra dirette radiofoniche, spettacoli e concerti racconterà la ricchezza dell’offerta estiva del territorio, confermando Rimini come meta di riferimento per l’intrattenimento e la vacanza di qualità.