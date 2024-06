Renzi si prende Montegridolfo

Alessandro Renzi è il sindaco di Montegridolfo. La sua lista civica ha ottenuto complessivamente 397 voti (pari al 71,02% delle preferenze). Staccato in maniera netta lo sfidante, Davide Barbieri, dipendente comunale ed ex consigliere comunale, che si è fermato a 162 preferenze (28,98%). Renzi, di professione dentista, già vice sindaco durante il primo mandato del sindaco uscente Lorenzo Grilli, dal 2014 al 2019, sarà il primo cittadino di Montegridolfo nei prossimi 5 anni. Nel borgo della Valconca (il meno popoloso) sono stati 582 i votanti (con un’affluenza del 66,59%) che hanno preso parte alle elezioni amministrative. "E’ un risultato che mi rende felice e orgoglioso – dichiara il neo sindaco Alessandro Renzi – ora ci metteremo subito al lavoro per realizzare gli obiettivi che ci siamo prefissati attraverso il nostro programma".