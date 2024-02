Restituiti i soldi versati in eccesso

"Restituzione somme erroneamente versate". A volte capita. Di rado, ma capita. Cosa? Che sia il Comune a dare soldi ai cittadini. Nel caso specifico, si legge nella determina comunale 1.406 dello scorso 29 dicembre, l’amministrazione comunale ha rimborsato un totale di 6.923,88 euro. In parte (3.546,38) al titolare del ristorante La Baracca. In parte (3.377,50) alla società ’Forlazzini Claudio e C. - soci’ titolare di "concessione mosconi demaniale marittima". Le somme erano state "versate erroneamente al Comune". Che le restituisce dopo "richiesta di rimborso".