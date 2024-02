Riccione Academy in cerca di conferme

Di nuovo in gara, le ragazze della Ginnastica Riccione Academy, e l’occasione è data dalla seconda tappa della Serie A1 2024. Al debutto, obiettivamente ottimo, fa spazio ora un tentativo di conferma per le giovani allenate da Anton Stolyar, che saranno in gara domani ad Ancona. Una che a Montichiari ha davvero ben impressionato è stata Zoja Szekely. "Per questa gara sono molto emozionata – dice la nazionale ungherese - Porterò tutti e quattro gli attrezzi. Sento una grande responsabilità, sono contenta della fiducia che la società ripone in me. Il campionato italiano? È una competizione molto bella sia a livello ginnico che per le emozioni che suscita. Gli attrezzi poi sono più belli rispetto a quelli con cui gareggiavo in Ungheria. Mi piace anche il fatto che non ci sia il warm-up, così ci si prepara per un attrezzo alla volta senza mischiare tutto. Rispetto al campionato ungherese ci sono molte più squadre perché nel mio paese ci sono dodici società in tutto. E anche il livello è più alto. Ho avuto modo di incontrare le ragazze della nazionale italiana, ma anche tante amiche di altri paesi con le quali ci vediamo durante le competizioni internazionali, mi ha fatto piacere rivederle". C’è fermento in tutte le atlete. Nella prima prova hanno trionfato le padrone di casa del Brixia, società bresciana, con Ginnastica Civitavecchia e Atletica 81 Trieste subito dietro. "Per questa seconda prova il mio obiettivo è fare meglio rispetto a Montichiari, soprattutto alle parallele e alla trave – dice Arianna Aurilio, bene al corpo libero all’esordio -. E nel volteggio porterò un elemento nuovo (un avvitamento)". Tanta carica anche per Aurora Pilolla, che gareggerà ancora nelle parallele. "Spero di prendere un punteggio almeno uguale a quello della prima gara, se non di migliorarlo" dice l’atleta. Rebecca Aiello si era messa in evidenza soprattutto al volteggio: "Punto a fare tutto in maniera diversa rispetto alla prima prova perché ho fatto un po’ di errori – dichiara -. Voglio migliorare in tutti gli attrezzi sia la prestazione che la pulizia". L’intenzione non nascosta della Ginnastica Riccione è migliorare il punteggio totale della prima prova, il 148.700. Chiude la capitana, Adriana Poesio: "L’obiettivo mio e della squadra è di fare tutti gli elementi in modo pulito, cercando di fare meno errori rispetto alla prima gara, per salvarci e arrivare il più in alto possibile".