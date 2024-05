Riccione, colonnine a guardia del centro

Un centro blindato, con gli unici accessi in viale Virgilio e viale Gramsci. Entrata e uscita per fornitori e residenti, ma non liberi. Sarà qui che verranno piazzati i pilomat, le colonnine che si alzano e si abbassano a seconda dell’autorizzazione dei veicoli per accedere all’area centrale. Il Comune ha pronta la risposta alle spaccate che negli ultimi mesi hanno alzato il livello di allarme nell’isola pedonale. La richiesta degli operatori è chiara: più sicurezza nell’area. La facilità con cui in più occasioni sono stati commessi furti sfondando le vetrine con furgoni ha posto il tema di un’area centrale da blindare con accessi controllati, contingentati e in determinate ore. L’amministrazione comunale ha in tasca il progetto per poter intervenire dopo gli incontri avuti con la prefettura e i vari enti interessati a un simile progetto, quali ad esempio l’Ausl con il 118 e i vigili del fuoco. Il progetto verrà presentato nei dettagli lunedì al palazzo del Turismo alle 14,30 dalla sindaca Daniela Angelini, l’assessore alla Sicurezza Oreste Capocasa e dagli altri componenti della giunta comunale. Per i due varchi di accesso vi saranno tutti gli altri da sbarrare in modo permanente con arredi ad hoc, capaci di impedire violazioni nell’area. Saranno strutture, probabilmente fioriere, appositamente studiate, in grado di impedire l’entrata di veicoli. Questi ‘blocchi’ si troveranno in tutte le vie o intersezioni che non siano viale Virgilio e viale Gramsci. Tempi e modi di realizzazione dell’intervento saranno presentati durante la giornata di lunedì, come anche le caratteristiche degli elementi utilizzati. In municipio hanno voluto pensare a un progetto di lunga durata e non a un intervento immediato da rivedere in futuro. Tanto che la nuova organizzazione in varchi dovrà conformarsi al futuro arredo del viale. Non a caso due giorni più tardi, mercoledì alle 13 al Palazzo del Turismo la sindaca Angelini e l’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli presenteranno a operatori e residenti il progetto del nuovo viale Ceccarini, e di rinnovamento di tutta l’area pedonale del centr. "L’amministrazione comunale - sottolineano dal municipio -, sin dall’insediamento, aveva annunciato l’intenzione di cambiare radicalmente tutto il quadrilatero del centro di Riccione compreso tra viale Ceccarini e il porto canale. I lavori lungo il porto sono partiti ed entro l’inizio dell’estate verrà inaugurata la nuova passeggiata lungo viale Bellini. Il progetto per il nuovo viale Ceccarini è pronto e verrà condiviso e discusso con operatori e residenti".

Andrea Oliva