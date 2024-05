Riccione in treno: ‘arruolati’ blogger e influencer

‘Riccione in treno’ quest’anno sarà promossa da un team di blogger e influencer professionisti, pronti a invadere il web con messaggi e immagini che strizzano l’occhio al popolo vacanziero, in Italia e all’estero. Ognuno di loro si occuperà di un particolare percorso alla scoperta della città, sotto i vari aspetti, shopping, spiaggia, vie della moda, mostre, sempre all’insegna della mobilità sostenibile. Selezionati da Roberta Arcangeli, i travel blogger illustreranno i vantaggi dell’offerta ‘Riccione in treno’. Raggiungeranno Riccione da più località, viaggiando sul Frecciarossa per raccontare come arrivare a destinazione con i treni che in primavera ed estate allacceranno Riccione con Torino, Milano, Bolzano, Trento Verona, Venezia, Roma, Lecce e Bari, senza cambi. Ad annunciarlo ieri al Palazzo del Turismo sono stati Bruno Bianchini, presidente di Federalberghi, che ha avviato il progetto nel 2005 con Trenitalia, Trenitalia Tpr e Comune, e l’assessore al Turismo Mattia Guidi che commenta: "Riccione sarà vissuta e raccontata live dai travel blogger che sperimenteranno i percorsi turistici, fornendo opinioni e giudizi alla grande tribù dei loro follower". "Siamo un esempio di successo nell’incentivare l’uso del treno per le vacanze" dice Bianchini. L’offerta, che dal punto di vista economico impegna gli albergatori aderenti all’iniziativa, nonché il Comune, prevede il rimborso del biglietto e la gratuità dell’imposta di soggiorno per chi viaggia con Frecciarossa. A entrare per prime in campo, domenica scorsa, sono state le milanesi Chiara Cazzamali su Instagram seguita da 110mila persone e Francesca Guatteri, anche lei sostenuta sullo stesso social da una nutrita community. Il 10 maggio arriverà Cristina Zagaria, il 18 da Torino Rita Fantini e in giugno Ale e Chiara da Verona.

