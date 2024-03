Riccione ricorda Ilaria e Miran a trent’anni dal loro assassinio

A trent’anni esatti dal loro assassinio, avvenuto a Mogadiscio, Riccione ha ricordato la giornalista Ilaria Alpi e il suo operatore Miran Hrovatin ai quali per vent’anni è stato dedicato il premio di giornalismo d’inchiesta. La sindaca Daniela Angelini e la vice Sandra Villa hanno letto con altre nove donne alcune poesie e brani tratti dal libro di Pasquale D’Alessio, ‘Occhi scritti’, con l’intento di ricordare l’impegno, il coraggio e la determinazione di Ilaria. Ad accompagnare la presentazione del libro sono state le note del flauto di Alessia Amadio. "Ilaria e Miran hanno pagato con la vita la loro determinazione nella ricerca della verità, la loro ostinazione nel garantire il diritto di informazione, il loro coraggio nella denuncia pubblica _ ha sottolineato la sindaca Daniela Angelini nella sala Gran Turismo _ . Dal loro esempio - anno dopo anno - nacquero decine, centinaia di validi reporter d’inchiesta che inseguirono proprio il modello di grande giornalismo che aveva portato Ilaria e Miran a indagare un traffico internazionale di rifiuti tossici prodotti nei paesi industrializzati e dislocati in alcuni paesi africani in cambio di tangenti e di armi scambiate con i gruppi politici locali. Il loro sacrificio ha gettato un seme di verità, facendo germogliare nella nostra città il Premio Ilaria Alpi che per un ventennio ha rappresentato la casa del migliore giornalismo d’inchiesta a livello internazionale. Premio di assoluto prestigio, sostenuto con profonda convinzione dal Comune di Riccione, in totale collaborazione con l’associazione Ilaria Alpi, la famiglia di Ilaria, la Rai, l’Ordine dei giornalisti e la Federazione nazionale della stampa". Ricordati anche Giorgio e Luciana Alpi, cittadini onorari di Riccione, che tanto si erano battuti per scoprire la verità del truce assassinio.

ni.co.