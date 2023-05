Rimini, assalto in spiaggia "L’estate è già iniziata"

L’alluvione sembra già un lontano ricordo. A Rimini ieri, grazie al ritorno del bel tempo, la spiaggia – ripulita a tempo di record – è stata affollata da migliaia di persone. Tra loro anche tanti turisti e gente arrivata dall’Emilia (ma non solo) per godersi una giornata al mare. "Avevamo bisogno – dice dal bagno 26 Fabrizio Pagliarani, presidente dei bagnini di Confesercenti – di una giornata così, per mostrare che la Riviera c’è ed è pronta ad accogliere come e più di prima". "È bastato il ritorno del sole – gli fa eco Mauro Vanni, presidente della cooperativa bagnini di Rimini sud – per rivedere tanti al al mare, compresi parecchi turisti. Speriamo che passi il messaggio che Rimini e tutta la Romagna sono pronte". Di fronte alla raffica di disdette arrivate in questi giorni, il timore di un’estate con meno turisti c’è, ma gli operatori guardano con fiducia. E intanto manifestano solidarietà ai territori della Romagna più flagellati dal maltempo. "Tin bota", hanno scritto sulla sabbia ieri i titolari del bagno 121 di Rimini. "Tieni botta, resisti Romagna", è il messaggio che vogliono dare in queste ore in cui ci sono ancora migliaia di sfollati, si piangono i morti e si spala per liberare case e strade dal fango.

Tanta gente in spiaggia ieri pure a Riccione, colpita duramente dalla prima giornata di maltempo. Anche qui i bagnini hanno pulito e sistemato a tempo di record, e al mare ieri si sono visti anche tanti turisti lombardi, veneti, toscani e alcuni stranieri. "Io e la mia amica – dice Cristina Morandini di Verona – siamo arrivate venerdì 19, prima che si scatenasse il putiferio, ma siamo rimaste qui. La situazione in spiaggia è tranquilla, va detto a tutti". "La Romagna è stata duramente colpita, per fortuna qui non abbiamo subito grossi danni – dice Barbara Montebelli del bar ristorante di spiaggia Tabepna – Siamo solidali con gli altri romagnoli, ma siamo pronti a ripartire". "Prima di venire a Riccione avevamo chiesto informazioni al nostro albergatore: ci ha rassicurato, invitandoci a venire – racconta Valentina Bini, arrivata dalla Toscana con un’amica – Ci siamo fidate, siamo venute e come sempre ci siamo trovate bene. E per tranquillizzare i nostri amici abbiamo pubblicato alcune foto sui social per far vedere che tutto va bene". Ai bagni 88 e 89 tanti giovani, alcuni arrivati dalla Lombardia: "Non ci siamo lasciati intimorire dalle immagini in tivù – spiega Giacomo Colombo – L’estate inizia ora, sarà la più bella della nostra vita". Nives Concolino

Manuel Spadazzi