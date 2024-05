Rimini, non solo Barilari. Spuntano Donadel e Buscè

Che ne sarà della panchina del Rimini? Tra candidature e interessamenti reali, i biancorossi viaggiano verso la scelta del nuovo allenatore. Che non dovrebbe tardare, vista la decisione con la quale non è stato confermato, subito dopo l’uscita di scena dai playoff, di mister Troise. Una decisione, c’è da pensare, maturata ben prima di quella notte a Perugia nella quale, di fatto, il Rimini ha chiuso la propria stagione. E proprio per questo motivo c’è da pensare che qualche nome sulla lista dei desideri i quattro dirigenti al comando delle operazioni in Piazzale del Popolo lo abbiano già scritto. La pista Barilari è sempre calda. Ma in C sta collezionando più corteggiatori l’ex tecnico del Sestri Levante che il bomber Morra. Tocca mettersi in fila, aspettando le offerte di Pontedera, Gubbio, Arezzo, Juventus Next Gen e ora anche, eventualmente, il Pescara. Insomma, mezzo girone B sembra non possa fare più a meno dell’allenatore spezzino che sì, in Liguria in questa stagione ha fatto un buon lavoro, ma che in realtà di esperienza in categoria ne ha pochissima. Ma quello di Barilari, c’è da pensarlo, non è l’unico nome papabile. Piuttosto suggestiva la pista che porta verso l’ex tecnico dell’Ancona, Marco Donadel (foto). Centrocampista da calciatore, con le maglie di Napoli e Fiorentina, tra le altre. Da allenatore ha iniziato proprio a Firenze, nelle giovanili e poi come vice in prima squadra. Ha in curriculum un’esperienza da vice anche nello Spartak Mosca, in questo caso al fianco di Paolo Vanoli. Poi l’avventura in C, ad Ancona. A cavallo tra la scorsa e questa stagione con l’esonero arrivato nel mese di ottobre. A gennaio sembra dover tornare in Canada, dove aveva chiuso la stagione da calciatore con il Montreal. Ma questa volta in panchina. Operazione che non si concretizza e ore Donadel è pronto a tornare in pista. Tra i prof, invece, non ha esperienza in panchina Antonio Buscè, un altro dei mister sondati dalla dirigenza della presidente Di Salvo. Sondaggio più tiepidino questo, sussurrano i ben informati. Dopo una vita all’Empoli, sia da giocatore che da tecnico del settore giovanile, la scorsa estate Buscè decide di iniziare a camminare con le proprie gambe mettendosi alla guida della Vibonese in serie D. Terzo posto al termine della stagione che si è appena conclusa e l’ambizione di fare il grande salto. Curiosità: non sarebbe il primo Buscè in biancorosso. Il figlio Luigi vestì la maglia a scacchi nell’era Grassi, in serie C.