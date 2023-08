Riparte la scuola, bus a prezzo ridotto

Riparte la scuola, al via gli abbonamenti per gli studenti che utilizzano il trasporto pubblico locale. L’offerta di abbonamenti under 26 – spiega Start – si rivolge agli studenti che non rientrano nell’agevolazione regionale ’Salta su!’, l’iniziativa della Regione Emilia-Romagna che rende gratuito l’abbonamento scolastico per gli studenti di scuole elementari e medie inferiori indipendentemente dal reddito.