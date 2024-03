Romeo e Giulietta, versione ‘rivisitata’

La stagione teatrale 2024 di Morciano prosegue domani (inizio ore 21) con lo spettacolo Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco, una singolare versione originale del dramma shakespeariano messa in scena da Stivalaccio Teatro. Commenta la compagnia, sul palcoscenico con Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello: "Shakespeare diventa per noi materia viva nel quale immergere le mani, per portare sul palco, attraverso il teatro popolare, le grandi passioni dell’uomo, le gelosie ‘otelliane’, i pregiudizi da ‘mercante’, ‘tempeste’ e naufragi, in una danza tra la vita e la morte, coltelli e veleni". Ore 21.