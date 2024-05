Rotoballe in fiamme: inferno a Ca’ Sensoli

Fiamme, fumo, le autobotti dei pompieri e le pattuglie dei carabinieri. Ieri pomeriggio la frazione di Ca’ Sensoli, a Montescudo - Monte Colombo, si è trasformata per alcune ore in un vero e proprio inferno. Tutta colpa di una decina di rotoballe che sono state avvolte dal fuoco e sono finite in mezzo alla strada. Stando a quanto ricostruito, le rotoballe erano caricate sul ’cassone’ di un mezzo agricolo che ieri attorno alle 17 stava transitando in via Montescudo. Durante il trasporto, stando a quanto emerso, da alcune di esse si sarebbe incominciato a levare del fumo, anche se per cause non ancora chiarite. Il conducente del mezzo è stato quindi costretto a fermarsi all’altezza di Ca’ Sensoli, ma qualcosa forse è andato storto ed alcune rotoballe sono rotolate fuori finendo in mezzo alla strada. A quel punto le fiamme hanno incominciato a propagarsi invadendo anche la carreggiata e il prato circostante. Sul posto sono accorse a sirene spiegate le autobotti dei vigili del fuoco. I pompieri si sono messi immediatamente al lavoro per circoscrivere il rogo, mentre la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire lo svolgimento delle operazioni.